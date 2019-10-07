İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu konusunda açıklamalarda bulundu. Yargı reformunda ikinci paketin hazırlandığını duyuran Erdoğan, "Yargı reformu ile amacımız milletimizin adalet beklentisine cevap vermektir." dedi. Af bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af ve infaz yasası, ceza indirimi son durum nedir? İşte 7 Ekim af haberleri...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."