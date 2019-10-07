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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 11:23

Son dakika: 'de 'ya darbe! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Jandarma birliklerince 'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca 'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı olduğu açıklandı.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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