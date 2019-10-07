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  • 07.10.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:50

i sonrası büyük hasar almıştı! İstanbul'un en büyük kurumu taşınmaya başlandı!

'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen de büyük hasar gören 'ndeki Veteriner Fakültesi ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmaya başladı.

İstanbul depremi sonrası büyük hasar almıştı! İstanbul'un en büyük kurumu taşınmaya başlandı!

Üniversitesi- Rektörlüğü, de hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretime 22 Ekim'e kadar ara verildiğini, Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Rektörlüğün hızlı kararı ve planlamasıyla verilen kararın ardından Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde taşınma başladı. 'ndeki Mühendislik Fakültesi de Avcılar Yerleşkesi ile Büyükçekmece Yerleşkesi'nde belirlenen yerlere taşınacak.

Öte yandan 15 bin öğrenci, bin civarında akademisyen ve bin civarında idari personeli etkileyecek taşınma, İstanbul içerisinde aynı anda yapılan en büyük eğitim kurumu taşınması olarak tarihe geçecek. Taşınmanın büyük bölümünün cuma gününe, tümünün de ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Hizmeti geçici olarak durdurulan Avcılar Yerleşkesi'nde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi ise taşınmayacak. Teknik ekipler tarafından binadan alınan örneklerden çıkacak sonuca göre rektörlük bir planlama yapacak.

Avcılar Yerleşkesi'nde 700 öğrencinin kaldığı yurt boşaltılırken, burada kalan öğrenciler de rektörlüğün çalışmasıyla çeşitli yurtlara yerleştirildi.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDEKİ TAŞINMA
Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yer alan nin kendi içinde taşınma süreci devam ediyor. Depremin ardından Çocuk Hastalıkları Biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulurken, mevcut hastalar diğer birimlere ve hastanelere nakledildi.

Çok acil gelen çocuk hastalar içinse, Erişkin Acil Birimi'nde geçici bir yer açıldı. Tamamlanmak üzere olan yeni binanın en kısa sürede açılması planlanıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi de dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınacak.

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