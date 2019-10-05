Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkçe tweet atıp uyarmıştı! Bu paylaşımı yaptılar 'Türkiye'de 7 şiddetinde...'
Önce Silivri'de yaşanan 5.8'lik deprem ardından Ege'yi vuran 5 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Gerçekleşen bu olayların üzerine yine akıllara büyük Marmara depremi geldi. Konuyla ilgili deprem tahminlerinde bulunan Hollandalı bir şirket analiz raporu paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. Bundan kısa bir süre öncede kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet de atmıştı.
Türkiye son dönemde art arda depremler ile sallanıyor. Önce İstanbul Silivri'de yaşanan depremler bugün ise Ege bölgesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem akıllara yine büyük Marmara depremini getirdi. Ege bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından artçıların devam etmesi vatandaşların panik olmasına neden oluyor. Olası Marmara depremi ile ilgili bir son dakika tahmini de Hollandalı bir araştırma şirketinden geldi. Paylaşılan raporda Türkiye'de yaşanması beklenen 7 büyüklüğünde deprem ile ilgili iddialı bir tahminde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…
AKDENİZ DEPREMİNİN ARDINDAN PAYLAŞTILAR! TÜRKİYE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…
Bugün Akdeniz – Ege bölgesinde yaşanan depremin ardından bu görseli paylaşan şirket, Türkiye'de kısa vadede 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti.
Öte yandan bir diğer Hollandalı deprem uzmanı olan Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak konuyla ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hoogerbeets'in o sözleri;
Hoogerbeets ilk Türkçe gönderi olarak şu paylaşımda bulundu:
Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.
Bu paylaşımın ardından bir Türkçe paylaşımda daha bulundu ve rahatlatan açıklamayı yaptı.
YENİDEN AHABER'E KONUŞTU
Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.
Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Hollandalı Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.
''6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir''
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.