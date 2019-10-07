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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 13:58

Başkan Erdoğan açıkladı: Trump ile önümüzdeki ayın ilk yarısında görüşeceğiz

'a hareketinden önce 'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Başkanı Trump ile görüşmesiyle ilgili, "Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve bu ziyaret Washington'da olacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

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