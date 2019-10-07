Başkan Erdoğan açıkladı: Trump ile önümüzdeki ayın ilk yarısında görüşeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
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