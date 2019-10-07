BİRLİK

arti'ye

TRUMP

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için atılan adımları anlattı. ABD yönetimindeki çatlağı hatırlattı: Yanındakiler Trump'ı dinlemedi Obama döneminde güvenli bölgeyi teklif ettik. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Ardından da çekilmeyi gündeme getirdi.Ama Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değil. 30 bin TIR silah kime gidiyor? Hesabını sormak bizim hakkımız.Başkan Erdoğan, Kızılcahamam'da son sözünü söyledi: Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir AK Parti 'nin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Partilileri uyardı, iç ve dış güçlere mesaj yolladı:egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak.saldıranların gayesi, yerine bir başka partiye ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır.attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Biz sıradan bir parti değiliz, bu hareket bir davadır. Bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız.Türkiye'yi diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı hevesteler. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere ne terör örgütlerine eyvallah etmedik.dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir. Birileri sürekli yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız.Başkan Erdoğan, bugün Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temeli, Erdoğan ve Sırp lider Aleksandar Vucic tarafından atılacak.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dün telefonda görüştü. Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için Fırat'ın doğusuna güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık da Trump ile paylaşıldı. İki lider Kasım ayında Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.