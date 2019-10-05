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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 13:15

Başkan Erdoğan operasyon sinyalini verdi! Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

() unsurları, ’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından unsurları, 'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü / kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi.

Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN HABER BEKLENİYOR
Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerin de sürüdüğü öğrenildi.

Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı

"OPERASYON BUGÜN YARIN DENEBİLECEK KADAR YAKIN"
'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Frat'ın doğusu için hazırlıkların tamamlandığını belirterek 'Artık söz bitti. Operasyon bugün yarın denebilecek kadar yakın' şeklinde konuştu.

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