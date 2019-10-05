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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 09:19

Son dakika: ve 'dan ortak operasyon! Tunceli Pülümür 'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Komutanlığı ve nca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! PKK'ya darbe

ndan, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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