Af yasası ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği af konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Af yasasının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yargı reformu ile amacımız milletimizin adalet beklentisine cevap vermektir." dedi. Gözler, af yasasının ne zaman Meclis'e geleceğine çevrildi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 5 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."