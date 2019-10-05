FETÖ'nün firari tetikçilerinden olan Tuna Bekleviç, Türkiye aleyhinde skandal bir paylaşımda bulundu.
Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı eleştiren FETÖ'cü Bekleviç, dev yatırımı zamansız ve yersiz olarak değerlendirdi.
Her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan FETÖ tetikçisine ise tepkiler gecikmedi.
Sosyal medyada çok sayıda vatandaş FETÖ'cü Bekleviç'e sert tepki gösterdi.
İşte Bekleviç'in skandal paylaşımı ve o paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:
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