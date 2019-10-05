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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 14:22

Firari tetikçisi ’ten skandal paylaşımı! dan tepki yağdı

Firari tetikçisi ’ten skandal bir paylaşım geldi. ’in ’ye yaptığı yatırımı eleştiren FETÖ’cü Tuna Bekleviç’e dan tepki yağdı. Tuna Bekleviç FETÖ’cü , ve ile birlikte yaptığı paylaşımlar da büyük tepki toplamıştı. Her fırsatta yurt dışındaki hainlerle birlikte poz veren Tuna Bekleviç hakkında tutuklama kararı bulunuyor.

Volkswagen hazımsızlığı!

'nün firari tetikçilerinden olan , aleyhinde skandal bir paylaşımda bulundu.

Alman otomotiv devi 'in Türkiye'ye yapacağı yatırımı eleştiren FETÖ'cü Bekleviç, dev yatırımı zamansız ve yersiz olarak değerlendirdi.

Her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan FETÖ tetikçisine ise tepkiler gecikmedi.

da çok sayıda vatandaş FETÖ'cü Bekleviç'e sert tepki gösterdi.

İşte Bekleviç'in skandal paylaşımı ve o paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:


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