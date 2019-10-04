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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:56

yerine glikoz şurubu satmışlar!

'de Emrah Doğa, kahve ve çay bahçelerinde yerine glikoz şurubu satarken yakalandı. Emrah Doğa'ya Kabahatler Kanunu'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi.

Bal yerine bunu satmışlar!

Gelibolu ilçesinde, kahve ve çay bahçelerinde 5 kiloluk cam şişeler içinde 100 lira değerinde olduğunu söyleyerek 50 liraya bal satmaya çalışan Emrah Doğa'dan şüphelenenler durumu Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda Emrah Doğa yakalandı.

Yapılan incelemede cam şişe içinde bal yerine glikoz şurubu olduğu tespit edildi. 48 AAK 539 plakalı panelvan araç içinde 96 şişe glikoz şurubu ele geçirildi.

153 TL CEZA KESİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere larına el konulurken, Emrah Doğa'ya ise Kabahatler Kanunu'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi.

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