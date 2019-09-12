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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 13:57

Son dakika: MSB'den ile ortak devriye açıklaması

'ndan yapılan açıklamada, "’de Fırat’ın Doğusunda birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

MSB'den ortak devriye açıklaması

, 'nin kuzeyinde ile tarafından yapılan 4'üncü hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 4'üncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

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