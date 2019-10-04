Mansur Yavaş çocukları sokağa atmıştı! Mamak Belediyesi'nden alkışlanacak hareket!

RİSKTEN DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Büyükşehir Belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Yasası'nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, "Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır" dedi.

MİKROFONLAR ASLA KAPANMAYACAK

Bütün meclis üyelerine konuyla ilgili söz hakkı vermek istediğini ve isteyen meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Köse, "Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak" dedi.