Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Çocuk Koruma Evleri'yle ilgili "tecavüz var" iddiasıyla ilgili ortaya çıkan bir ifade tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda sert tartışmalara neden olan Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılmasıyla ilgili Yavaş ve AK Partili Meclis üyeleri bir kez daha karşı karşıya geldi. Çocuk Evleri'yle ilgili yeni bir karar alınabileceğini söyleyen AK Parti ve MHP'li üyeler, Yavaş'ı sorumsuzlukla suçladı.

Yavaş'ı yalanlayan karakol ifadesi

Meclis toplantısında, Çocuk Koruma Evleri konusunda yasal boşluk bulunduğunu ve hakkında dava açılabileceğini ileri süren Yavaş, AK Parti ve MHP'li üyelerin yasal boşluk Meclis kararıyla çözülebilir itirazlarına ise "tecavüz o evlerde yaşandı" iddiasıyla cevap vermişti.

Peki Yavaş'ın "Olay oradaki bir çocuğun işlediği olay. Çalışanlarla alakası yok. Olay evlerde oldu ama çalışanlarla olmadı" sözleri doğru mu?

İşte gönül ilişkisi nedeniyle önce karakola ardından da mahkemeye taşınan olayın faili Ü.Ş'nin Batıkent'teki .... polis karakoluna 21.11.2018 tarihli saat 02.20'de verdiği o ifade:

"Bu tarihten bir ay kadar önce .... ile Batıkent Gimsa AVM önünde buluşarak dolmuşa binerek öz abim olan U.Ş'nin açık adresini tam olarak bilmediğim Çakırlar'da ... sitesi olduğunu bildiğim ikamete gittik. İkametin anahtarı bende de olduğu için eve girdik. Abim evde kendi odasında uyumaktaydı. Biz de ... ile birlikte zaman zaman kaldığım odaya girdik."

KORUMA EVLERİ'NDE DEĞİL Ü.Ş'NİN ABİSİNİN EVİNDE YAŞANIYOR

Ü.Ş'nin mahkemede de tekrarladığı bu ifade Yavaş'ın Çocuk Koruma Evleri'ni kapatma gerekçesi olarak öne sürdüğü "olay o evlerde oldu" yalanını da ortaya çıkarmış oldu. Belgeden de anlaşıldığı gibi olay Yavaş'ın söylediğinin aksine Çocuk Koruma Evleri'nde değil Ü.Ş'nin abisinin evinde yaşanıyor.

TECAVÜZ İDDİASI YAVAŞ'IN KILIFI MI?

İddialara göre Yavaş'ın hakkında açılmış bir dava bulunduğunu ve bu ve benzeri davalardan da ceza alması halinde belediyeye kayyum atanabileceğini düşünerek "Çocuk Koruma Evleri" ile ilgili böyle bir karar alıyor. Yine aynı iddiaya göre yetim çocukların sokağa bırakılması nedeniyle kamuoyunun tepkisinden korkan Yavaş, bu baskıları asıl gerçeği saklayarak "tecavüz" iddiasıyla perdeliyor.

KAMUOYU BU SORULARIN CEVABINI BEKLİYOR

1- Elinizde bu ve benzeri belgeler bulunmasına rağmen ve cinsel istismarın Çocuk Koruma Evleri'nde yaşanmadığını bile bile neden Meclis toplantısında "olay o evlerde oldu" açıklamasını yaptınız?

2- Çocuk Koruma Evleri'nde hiçbir çocuk tecavüze uğramadığı halde "evlerde tecavüz var" açıklamanızla onlarca yetim çocuğa iftira atıp, karalamış olmadınız mı?

3- Bu çocuklar ve yakınları, "evlerde tecavüz var" açıklamanızla neler hissediyor düşündünüz mü?

4- "Evlerde tecavüz var" diyerek buralarda çalışan personeli zan altında bırakmadınız mı? Sonradan yaptığınız "olayın personelle alakası yok" açıklaması bu iftiranın çamurunu temizler mi?

GÖKÇEK DE YAVAŞ'I YALANLAMIŞTI

Bu arada Yavaş'ın bu açıklamalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de yalanlamış ve iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu söylemişti.

İşte Gökçek'in twitter hesabından yaptığı o açıklama:

"Çocuk evlerinde kalan 18 yaşında bir çocuğumuz lisede okuyor ve orada bir kıza aşık oluyor. Kız ise 16 yaşında. Bir süre beraber arkadaşlık yapıyorlar (Şu anda yüzbinlerce genç gibi gençlik aşkı). Çocuk kızla kavga ediyor ve ayrılıyor. Kız genci babasına oda karakola şikayet ediyor.

Gerekli kontroller yapılıyor ve tecavüz diye bir olayın olmadığı anlaşılıyor. Çocuk bir süre gözaltında kalıyor ve mahkemede beraat ediyor. Olay Eylül 2018'de geçiyor.

Olay çocuk evlerinde olmamış, iki gencin arasında geçen gençlik aşkını tecavüz diye kamuoyuna teşhir etmek ve de çocuk evlerinde kalan çocuk ve personeli töhmet altında bırakmak bir nevi cinayettir. Yarın evlenmek istediklerinde Yavaş'ın iftirası karşılarına çıkarsa ne olacak?"