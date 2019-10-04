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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 13:48

'da Falcao şoku!

, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanan maçta sakatlanan yıldız oyuncu 'nun maçında kadroda olmadığını açıkladı.

Galatasaray'da Falcao şoku!

, maçı sonrası sağ üst arka adalesinde zorlama tespit edilen Luyindama ve aynı maçta aşil tendonunda ağrı hisseden Falcao ile birlikte bugün düz koşulara başlayan Lemina'nın da maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Süper Lig'in 7. Haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamal Falcao maç kadrosuna alınmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedaviye başlanan Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Gençlerbirliği kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jena Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor

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