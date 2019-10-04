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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:04

Adliyesi'ni birbirine katmışlardı! Flaş gelişme!

’daki ’nda sandalyelerin havada uçuştuğu kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada savcı, ifadelerini aldığı şüphelileri, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Gözaltına alınan 17 kişiden 9’u tutuklandı

22. 'nde dün görülen davanın ardından adliyeden çıkan iki grup, tekme tokat birbirine girmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildiler.

Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelileri, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüpheliyi sevk edilen suçlardan tutuklarken, 8 şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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