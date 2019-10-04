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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:08

4 Ekim af ve infaz yasası detayları! ? İşte

Af yasası ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af yasası haberleri gündemdeki yerini koruyor. 1 Ekim'de Meclis açıldı ve gözler oraya çevrildi. Son gelen af ve infaz yasası ile ilgili gelişme şu şekilde yaşandı. AK Parti'nin üzerine çalıştığı düzenlemeye göre, kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılıyor. Erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor. Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Peki ? İşte

Af ve infaz yasasının son dakika detayları belli oldu!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı merakla beklenen infaz yasa tasarısının detayları belli oldu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, tasarıda cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. 1 ay hapis cezası alanlar bile belirli bir süre cezaevine girecek. Cezaların infazı 1/2 oranında olacak. Doğum yapan kadınlar 1 yıldan önce cezaevine konulamayacak. Kadın ve yaşlılar için evde infaz imkanı getirilecek... Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 27 Eylül af ile ilgili son durum... Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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