Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.09.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 12:30

Adliyesi'nde !

'daki önünde çıkan kavgada iki kişi silahla vuruldu.

'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen da iki kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nın bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyreden 2 kişinin bulunduğu motosikletten, yol kenarında bulunan bazı şahıslara ateş açıldı.

Olayda iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKartal Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri