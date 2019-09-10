Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Anadolu Adalet Sarayı'nın bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyreden 2 kişinin bulunduğu motosikletten, yol kenarında bulunan bazı şahıslara ateş açıldı.
Olayda iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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