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  • 04.10.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:12

Son dakika: Milli değerlere küfür eden kişi adliye sevk edildi

Son dakika haberine göre sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevk edildi.

Milli değerlere küfür eden kişi adliye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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