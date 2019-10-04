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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 20:51

Genelkurmay Başkanı Org. ABD'li meslektaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Org. , ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile Suriye'de oluşturulması planlanan ye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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