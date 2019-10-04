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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 19:49

'de 61 düzensiz yakalandı

'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz yakalandı. uyruklu düzensiz göçmenler de gönderildi.

İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan gitmek isteyenlerin bulunduğu bir tekne, Çeşme açıklarında tespit edildi.

Operasyon kapsamında, teknede uyruklu olduğu belirlenen 46 düzensiz ile organizatör olduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan O.K, M.K. ve Afganistan uyruklu A.R.İ, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çeşme Top Burnu bölgesinde durdurulan bir başka teknede de uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.Y, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriye uyruklu düzensiz göçmenler de gönderildi.



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