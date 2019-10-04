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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 21:19

Başkan Erdoğan Kızılcahamam’a geldi

Başkan , AK Parti 29. İstişare ve için Kızılcahamam’a geldi. Erdoğan helikopterle geldiği Kızılcahamam’da kampın yapılacağı otele geçti.

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