Başkan Erdoğan Kızılcahamam’a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’a geldi. Erdoğan helikopterle geldiği Kızılcahamam’da kampın yapılacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, helikopterle geldiği Kızılcahamam'da kampın yapılacağı otele geçti.
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