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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 07:07

Canan Kaftancıoğlu, 'nun eski başdanışmanı 'cü 'u masum ilan etti!

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve binlerce kez 'a giriş yaptığı tespit edilen Kemal 'nun eski başdanışmanı 'u adeta masum ilan etti. Kaftancıoğlu, "Fatih Gürsul cezaevinde. Sadece genel başkanımızın danışmanı olması nedeniyle cezası artırıldı. Türk Ceza ve hukuk sisteminde böyle bir şey yok." dedi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan, binlerce kez 'a giriş yaptığı belirlenen 'u adeta masum ilan etti.

FETÖ'cü olduğu delillerle desteklenen bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'un danışmanlığını yapan Gürsul'un aldığı cezanın nedenini çarpıtan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

''Kaftancıoğlu, yayında CHP' Genel Başkanı Kemal 'nun FETÖ bağlantısı nedeniyle yargılanan ve telefonundan ByLock çıkan eski danışmanı Fatih Gürsul'a da sahip çıktı. Gürsul'dan geçen günlerde bir mesaj aldığını söyleyen Kaftancıoğlu "Fatih Gürsul cezaevinde. Sadece genel başkanımızın danışmanı olması nedeniyle cezası artırıldı. Türk Ceza ve hukuk sisteminde böyle bir şey yok. Kendisinin cezası veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapması artırıcı unsur. Yani cezasına artırıcı unsur olarak değerlendiriliyor" iddiasında bulundu.''

CEP TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'un eski danışmanı olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 6 Aralık 2016 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. FETÖ'den tutuklandı. Cep telefonundan ByLock çıktı.

Buna göre Gürsul'un ByLock uygulamasını 8 Kasım 2014'te telefonuna indirdiği saptandı. Gürsul, kriptolu uygulamaya 176 kez giriş yaptı. 256 kez mesaj yolladı. "Murat" kod adını kullanan Gürsul, ByLock üzerinden FETÖ abisi A.H.P. ile temas sağladı. Yazışmaların 1 Kasım seçimleri öncesine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Gürsul, bir mesajında FETÖ abisine karşı "Bir isteğiniz, emriniz olursa yazmanız yeterli" şeklinde ifade kullandı. Gürsul Fetullahçılar'ın tamamına yakınının adet haline getirdiği rüya görme ve anlatma alışkanlığına da uyup Kılıçdaroğlu ile ilgili gördüğü bir rüyayı A.H.P.'ye anlattı.

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