Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı vermedi.

LAKAYIT TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Kaftancıoğlu'nun mahkemede eli cebinde savunma yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza sosyal medyayı salladı. Yorumlar art arda geldi. Twitter kullanıcılardan biri, "Devletin mahkemesinde elini cebine atıp şu duruşu yapıyorsan eper bir 9 yıl daha verirlerse ne mutlu olurum. Canan Kaftancıoğlu, şuan hero tişörtü giyen FETÖ'cü'den farkın yok gözümde.." diye yazdı.

İşte o tweetlerden bazıları;









