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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 17:11

Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki lakayıt tavrına dan tepki yağdı: Hero tişörtü giyen FETÖ'cüden farkın yok

İstanbul İl Başkanı 'nun, daki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması Twitter'da gündem oldu. Kaftancıoğlu'nun mahkemede ifade verirken eli cebinde savunma yapmasına da sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullancılarından biri, "Canan Kaftancıoğlu, şuan hero tişörtü giyen FETÖ'cü'den farkın yok gözümde.." diye yazdı.

Eli cebinde savunma yaptı! Tepki yağıyor

hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan İstanbul İl Başkanı , "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı vermedi.

LAKAYIT TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Kaftancıoğlu'nun mahkemede eli cebinde savunma yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza sosyal medyayı salladı. Yorumlar art arda geldi. Twitter kullanıcılardan biri, "Devletin mahkemesinde elini cebine atıp şu duruşu yapıyorsan eper bir 9 yıl daha verirlerse ne mutlu olurum. Canan Kaftancıoğlu, şuan hero tişörtü giyen FETÖ'cü'den farkın yok gözümde.." diye yazdı.

İşte o tweetlerden bazıları;





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