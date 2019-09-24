Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Tüm dünyanın son dakika olarak geçtiği Thomas Cook'un iflası büyük bir şaşkınlık yarattı... 178 yıllık tur operatörü Thomas Cook, dün iflas ettiğini açıkladı. Bu iflas Thomas Cook ile seyahet eden turistleri etkiledi. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de var. Peki Homas Cook bu duruma nasıl geldi, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflasının Türkiye'ye etkileri ne olacak? İşte Thomas Cook krizinde madde madde, dünden bugüne yaşananlar.

24.09.2019 10:32 - Son Güncelleme: 24.09.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





