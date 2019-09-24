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Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Tüm dünyanın son dakika olarak geçtiği Thomas Cook'un iflası büyük bir şaşkınlık yarattı... 178 yıllık tur operatörü Thomas Cook, dün iflas ettiğini açıkladı. Bu iflas Thomas Cook ile seyahet eden turistleri etkiledi. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de var. Peki Homas Cook bu duruma nasıl geldi, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflasının Türkiye'ye etkileri ne olacak? İşte Thomas Cook krizinde madde madde, dünden bugüne yaşananlar.

24.09.2019 10:32 - Son Güncelleme: 24.09.2019 10:41
Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Dünyanın gündemin günlerce Thomas Cook var...

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, kurtarmak için yapılan son dakika görüşmeleri sonuç vermeyince resmen battı. Thomas Cook 16 farklı ülkede her sene yaklaşık 19 milyon kişiye hizmet veriyordu.

Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

178 yıllık şirketin batışı üzerine, dünyanın birçok yerine bu şirketle tatile gitmiş olan 150 bini aşkın İngiliz tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için büyük bir geri dönüş operasyonu başlatıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

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Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK GERÇEKLEŞMİŞ OLDU

Thomas Cook tur operatörünün iflas etmesiyle birlikte İngiliz turistleri tahliye etmek için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü. Böylece Türkiye'ye ilk kez A380 tipi uçak ticari uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Thomas Cook nedir, neden iflas etti? Thomas Cook'un iflası Türkiye'yi nasıl etkiledi?

BU İFLASTAN EN ÇOK İNGİLİZLER VE ALMANLAR ETKİLENECEK

İlk gelen bilgilere göre iflastan en çok İngiliz ve Alman turistler etkilenecek. Thomas Cook ile tatile çıkan 150 binden fazla İngiliz turist yurtdışında bulunuyor. Almanya'da bu sayı 140 bin. İsveç'te ise 17 bin.

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