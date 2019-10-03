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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 14:02

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'nun ailesine taziye telefonu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı , tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü oyuncu 'nun ailesine telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan ünlü oyuncunun ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , vefat eden oyuncu 'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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