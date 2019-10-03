Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak...
03.10.2019 11:27
- Son Güncelleme: 03.10.2019 12:38
SON KEZ SAHNEDE
Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi.Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.
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