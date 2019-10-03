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Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak...

03.10.2019 11:27 - Son Güncelleme: 03.10.2019 12:38
Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi fenomen dizilerde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

SON KEZ SAHNEDE

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi.Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.

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Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu.

Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu
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