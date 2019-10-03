HDP ile iş birliği yaptığı için eleştirilen CHP'de yeni bir kriz ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde hain terör örgütü PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF'ye röportaj vermesi büyük tepki ile karşılanmıştı.

Sadece kendi partisinden değil kamuoyunun tüm kesimlerinden sert bir şekilde eleştirilen Gürsel Tekin en az röportaj kadar skandal bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, TBMM'de faaliyet gösteren bir ajansı da işin içine karıştırarak röportajın bilgisi dışında yayınlandığını söyledi.

TEPKİLERİ GÖRNCE GERİ VİTES!

Tekin, "Memleketin hali ortadayken, gerçek gündemi perdelemek isteyenlere ve işin aslını merak eden halkımıza, gündemi meşgul eden röportaj meselesini kısaca özetlemek isterim. Mesele, TBMM'ne akredite olan bir haber ajansının referansı kullanılarak tarafımla yapılan bir röportajın, hem röportaj yapan gazetecinin, hem ajansın hem de benim tamamen bilgi, onay ve iznimiz dışında farklı bir mecrada kullanılmasıdır. Bu hususu kasten suistimal ederek halkı aldatan ve bilgi kirliliği yaratanlar, eylemlerinin hukuki karşılığını bulacaktır." İfadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamaları arasında gazeteci veya ajans ismi vermemesi ise akıllarda konunun doğru olup olmadığı konusunda soru işareti bıraktı.

ANF RÖPORTAJI SİLDİ!

Öte yandan söz konusu 'kayyum' röportajı, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

"CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan "Gürsel Tekin; Kayyumlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir" başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık. Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir"

Konunun muhatabı olan iki taraf da inkar etme çabasındayken Gürsel Tekin röportajdaki ifadelerinde İçişler Bakanlığı tarafından Van, Mardin ve Diyarbakır'a kayyum atanmasını eleştiriyordu.

Aynı zamanda PKK'nın sitesi olan ANF'de "Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF'ye değerlendirdi" ifadesi yer alıyordu.

TERÖRİSTLERE ŞEHİT DİYORLAR!

Söz konusu sitede terör örgütü PKK'nın propaganda haberleri yer alıyor. Sayfanın hemen sağında, örgütün hain saldırısı ve 'şehit' olarak nitelendirilen eli kanlı teröristlere dair haberler yer alıyor.