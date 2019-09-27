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  • 27.09.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 15:10

deki oyununda çarpıcı detay! Siyasilerin hesaplarına girerek...

tarafından yürütülen 31 Mart seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla hakkında davada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Yargılanan isimlerden Buket Konak'ın eşi Gökhan Konak’ın devlet büyükleri ve bazı önemli isimler hakkında yasadışı sorgulama yapan murakıpları arasında bulunduğu belirlendi. Hakkında ‘’ davası açılan Gökhan Konak, aynı zamanda ByLock kullanıcısı çıktı.

Yerel seçimlerdeki FETÖ oyununda çarpıcı detay! Siyasilerin hesaplarına girerek...

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen 'de mensuplarının seçim sonuçlarını etkileyerek manipüle ettikleri iddiasıyla ilgili hakkında dava açılan şüphelilerden biri de Buket Konak idi… Konak hakkında İstanbul 'nca hazırlanan iddianamede 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan hapis cezası talep edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede, şüphelinin örgütün finans kaynağı Bankasya'da örgüt elebaşı Gülen'in talimatı sonrası hesap açtırdığı ve bu hesaba para yatırdığı belirtildi. Şüphelinin 2011'den 2014 yılları arasında örgüte ait Anadolu Kurul ve Mavera Eğitim isimli yurt-okul-dershanede kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Konak ifadesinde 2015 yılından bu yana İstanbul Maltepe'de bulunan devlet okulunda öğretmenlik yaptığını söyledi. Konak ifadesinde ayrıca eşi Gökhan Konak'ın 'da eskiden memur olduğunu belirtti.

EŞİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI
Şüphelinin eşi Gökhan Konak hakkında yapılan araştırmada da ilginç sonuçlara ulaşıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün BDDK yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Gökhan Konak'ın BDDK'da devlet büyükleri ve bazı özel isimlerin hesap ve mali bilgilerini sorgulayan kişiler arasında bulunduğu anlaşıldı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Gökhan Konak'ın İstanbul 14. 'nde FETÖ davasında yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında meslekten ihraç edilen Gökhan Konak'ın BDDK çalışma esaslarına aykırı şekilde işadamı 'in hesaplarına hiçbir görevlendirme bulunmadan sekiz farklı bankadan 12 kez giriş yaptığı belirlendi.

FETÖ EVİ SORUMLUSU
İtirafçı C.M., Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, İstanbul'dan mezun olup Ankara'ya geldiğini, Dutluk'ta pazarın az ilerisinde camiye yakın bir çalışma evine yerleştiğini, ilk olarak bu evde Gökhan Konak tarafından karşılandığını, evin sorumlusunun da bu kişi olduğunu söyledi.

Diğer itirafçı A.Y. ise ifadesinde, örgütte kendisine bağlı öğretmenler arasında Gökhan Konak'ın da bulunduğunu, şahsın öncesinde cemaat evlerinde öğrenci olup sonrasında öğretmen olduğunu söyledi.

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