Yerel seçimlerdeki FETÖ oyununda çarpıcı detay! Siyasilerin hesaplarına girerek...

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Yerel Seçimler'de FETÖ mensuplarının İstanbul seçim sonuçlarını etkileyerek manipüle ettikleri iddiasıyla ilgili hakkında dava açılan şüphelilerden biri de Buket Konak idi… Konak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan hapis cezası talep edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede, şüphelinin örgütün finans kaynağı Bankasya'da örgüt elebaşı Gülen'in talimatı sonrası hesap açtırdığı ve bu hesaba para yatırdığı belirtildi. Şüphelinin 2011'den 2014 yılları arasında örgüte ait Anadolu Kurul ve Mavera Eğitim isimli yurt-okul-dershanede SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Konak ifadesinde 2015 yılından bu yana İstanbul Maltepe'de bulunan devlet okulunda öğretmenlik yaptığını söyledi. Konak ifadesinde ayrıca eşi Gökhan Konak'ın BDDK'da eskiden memur olduğunu belirtti.

EŞİ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Şüphelinin eşi Gökhan Konak hakkında yapılan araştırmada da ilginç sonuçlara ulaşıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün BDDK yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Gökhan Konak'ın BDDK'da devlet büyükleri ve bazı özel isimlerin hesap ve mali bilgilerini sorgulayan kişiler arasında bulunduğu anlaşıldı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Gökhan Konak'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ davasında yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında meslekten ihraç edilen Gökhan Konak'ın BDDK çalışma esaslarına aykırı şekilde işadamı İbrahim Çeçen'in hesaplarına hiçbir görevlendirme bulunmadan sekiz farklı bankadan 12 kez giriş yaptığı belirlendi.

FETÖ EVİ SORUMLUSU

İtirafçı C.M.,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, İstanbul'dan mezun olup Ankara'ya geldiğini, Dutluk'ta pazarın az ilerisinde camiye yakın bir çalışma evine yerleştiğini, ilk olarak bu evde Gökhan Konak tarafından karşılandığını, evin sorumlusunun da bu kişi olduğunu söyledi.

Diğer itirafçı A.Y. ise ifadesinde, örgütte kendisine bağlı öğretmenler arasında Gökhan Konak'ın da bulunduğunu, şahsın öncesinde cemaat evlerinde öğrenci olup sonrasında öğretmen olduğunu söyledi.