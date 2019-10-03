MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçirmişti. Bahçeli bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen etkinliklere katılmamıştı. Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra MHP'den Devlet Bahçeli açıklaması yapıldı. MHP kaynaklarından gelen bilgiye göre Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Konuya ilişkin bugün MHP'li milletvekillerinden açıklama geldi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

CNN TÜRK'teki Gece Görüşü programında Hande Fırat son dakika bilgisi olarak Semih Yalçın'ın açıklamalarını paylaştı. Semih Yalçın "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir. Bırakalım da hastalığını ve nekahat dönemini hekimlerin kontrolünde geçirsin" ifadesini kullandı. Hande Fırat, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bilgisini paylaştı.

METİN ÖZKAN SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci Metin Özkan, Hande Fırat'ın "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.

Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim gayet sağlıklı. Sayın Bahçeli üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Başkent Hastanesi'ne gitti. Tedavisi tamamlandı ve aynı gün çıktı. Sayın Bahçeli daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş ama ona rağmen çakı gibi ayakta duran yaşına rağmen çok dinç ve dinamik bir isim. Başkent Hastanesi'nden çıktıktan sonra evine geçti. Doktor kontrolünde olduğu için de doktorlar doğal olarak bazı tetkikler istiyor. Şehir hastanesi de evine yakın yerde olduğu için oraya gidiyor. Bu giriş çıkışlar gizli yapılmıyor. Asansörden girmiyor, kalorifer dairesinden girmiyor normal insanların girdiği kapıdan girip çıkıyor. Benim tahminim pazartesi günü Genel Merkez'de salı günü de TBMM'de grup toplantısında olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

MHP 27. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak "Devlet Bahçeli, sizin hayallerinizi bitirmeden,Büyük Türk Devletini ve milliyetçi Türkiye'yi görmeden bir yere gitmiyor. Sanal da sevinç çığlıkları atanlar hevesiniz kursağınızda kalacak. Çıkan olumsuz ve kasıtlı haberlere üzülen yüce Türk Milleti; liderimiz sağlıklı ve güçlü." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia ederek manipülatif söylemler içerisinde bulunanlara bir yanıt da MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sıhhatinden siyaset umanlar, fıkradaki eşek gibidirler" şeklinde açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Yalçın, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."