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  • 01.10.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 12:22

'den flaş açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'nin bugün yapılacak olan Meclis açılışına katılmayacağını bildirdi. Kararın doktor tavsiyesi üzerine alındığını belirten Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır." dedi.

MHP'den flaş Devlet Bahçeli açıklaması

Genel Başkanı , yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacak.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir."

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