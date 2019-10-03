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  • 03.10.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:17

'da okul servisiyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

’nın Ceyhan ilçesinde okul ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Olay, Belediye evleri Mahallesi 475 Sokak ile 493. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. (20) yönetimindeki 01 AAV 381 plakalı özel araç, Serkan Çiçek (31) yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı öğrenci na yandan çarparak yan yatmasına neden oldu.

Serviste bulunan öğrencilerden Umut Esenköylü (15), Berzan Ergin (17), Hüseyin Ceylan (15), Selim Mert Dorak (16), Mehmet Kahraman (16) ve Kemal Gülenoğlu (16) isimli 6 öğrenci ile otomobil sürücüsü Cemal Çaka hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yararlılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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