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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 10:32

Son dakika: Bakan Soylu'dan 'deki operasyonla ilgili flaş açıklama: Tam bir istihbarat başarısı

Son dakika haberine göre Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve 'de bulundukları ne düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin cenazeleri, morga götürüldü. Operasyonla ilgili açıklama yapan , "Tesadüf değil, tam bir istihbarat başarısı." ifadelerini kullandı.

Bakan açıkladı: Tam bir istihbarat başarısı

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan , "Tesadüf değil, tam bir istihbarat başarısı." dedi.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDI
Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, 'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan ne yapılan baskın sırasında etkisiz hale getirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, ortaklaşa çalışarak evde detaylı arama yaptı. Savcılık incelemesinin ardından 2 teröristin cesedi yaklaşık 6 saat sonra evden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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