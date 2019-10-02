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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 11:04

Son dakika: Bakan Akar'dan ve patriot mesajı: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

Son dakika haberi... , " olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Akar'dan F-35 ve patriot mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çok önemli ve Patriot füzeleri ile ilgili mesajlar verdi.

KENDİMİZ YAPARIZ
Bakan Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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