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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:36

Son dakika: 'daki yı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberine göre 'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan yı düzenleyen üyesi 2 teröristin kimliği belli oldu.

O hainlerin kimlikleri belli oldu

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen da, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin üyesi ve olduğunu saptadı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.



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