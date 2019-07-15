15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diyerek darbeye tepki göstermek yerine konuyu saptırma ve sabote etme girişiminde bulunmuştu.





DERSİNİ ALDI: "ÇİZİMLERDEN DEĞİL DARBECİLERDEN NEFRET ET!"

Özoğuz'un hain darbe girişimini lanetlemek yerine konuyu sabote eden paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiçbir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.