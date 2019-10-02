Hakkında casusluk, terör örgütüne yardım etmek, öldürmeye teşebbüs, ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'' şantaj tehdit gibi 22 ayrı suçtan toplamda 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası istenen Adnan Oktar organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, hakkındaki suçlamaları reddettiği savunmasında, yargılanmasının İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu anlatıp bütün kadınlara aşık olduğunu beyan eden içeriklere yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında açılan dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda 17 Eylül Salı günü başlayan davada ilk savunmayı örgütün ele başı olduğu gerekçesiyle hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası istenen Adnan Oktar yaptı.