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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.
AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Sözcü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
(Erdoğan'ın ABD temasları)
New York'ta herkes kendisi açısından sorunlara değinirken, sadece sayın Cumhurbaşkanımız her soruna değinen bir konuşma gerçekleştirmiştir
Nefret söylemi ile mücadele çok önemli.
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