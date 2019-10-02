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  • 02.10.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 14:21

İletişim Başkanı 'dan Kaşıkçı açıklaması

'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı , " olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.'' dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Altun şu ifadelere yer verdi;

Gazeteci 'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla , bu menfur in aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor.

Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik.

Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır.

Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz.

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