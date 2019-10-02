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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 13:42

'den küstah açıklama! 'yi teröre destekle suçladı, 'in ajansı manşete taşıdı!

, 'nin politikasına karşı tavır göstermeye devam ediyor. CHP Konya Milletvekili , Türkiye'yi terör örgütlerine destek vermekle suçladı. 'e bağlı devlet ajansı olan Sana ise Şener'in bu açıklamalarını manşete taşıdı.

Abdüllatif Şener'den küstah açıklama! Türkiye'yi teröre destekle suçladı, Esed'in ajansı manşete taşıdı!

'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca insana yardım eli uzattı.

Bölgedeki karışıklığın sona ermesi için elinden geleni yapan ve tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını gösteren Türkiye, muhalefetin hedefinde.

Konya Milletvekili , Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRÜ DESTEKLEMEKLE SUÇLADI
Suriye'de Türkiye'nin başarısız olduğunu savunan Şener, Cumhurbaşkanı 'ın gelecek planlarını da yanlış bulduğunu anlattı.

Abdüllatif Şener'in "Türkiye, Suriye'de terör örgütlerini destekliyor" sözleri, Suriye basınının da ilgisini çekti.

ESED'İN AJANSINA MANŞET OLDU
Türkiye'yi suçlayan bu küstah ifadeler, 'e bağlı devlet ajansı Sana'da manşetten okuyucularına duyuruldu.

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