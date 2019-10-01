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Başkan Erdoğan 'a yazdı! " çete kurbanı"

Başkan Erdoğan, vahşetin birinci yıldönümünde ini gazetesine yazdı. Erdoğan, "Dost acı söyler. Kaşıkçı'yı hunharca katledenler, devletinin içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Cinayetin aydınlatılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Sormaya devam edeceğiz: Cenaze nerede ve ölüm fermanını kim imzaladı?" ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan, gazeteci 'nın ortadan kaldırılmasının, 21. Yüzyıl'ın en büyük ve tartışmalı olayı olduğunu yazdı.
Başkan , The Gazetesi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, "Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, terör saldırılarını saymazsak, 21. Yüzyıl'ın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül'den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş; dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır" dedi.




DEVLETİN İÇİNDEKİ ÇETE İŞİ
Erdoğan, Suudi yönetimini eleştirerek, "Yönetimim, bu konuda tam şeffaflık politikasını benimsemiştir. Kaşıkçı'yı katledip, cesedini parçalara ayıranlar, Suudi devletinin içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Bunun aksine inansaydık olayı ikili bir ihtilaf olarak değerlendirebilirdik" diye yazdı.



Erdoğan'ın makalesi, bu görüntüyle ve ", Khashoggi ine ışık tutmak için çabalarına devam edecek" başlığı ile verdi.



Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği 'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayet emrinin Muhammed Bin Salman tarafından verildiği iddia ediliyor.


AYAKTA ALKIŞLADILAR
Erdoğan ve eşi Emine Er doğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni konser sezonu açılışına katıldı.




Erdoğan çifti, CSO ile solistleri ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel'i ayakta alkışladı.


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