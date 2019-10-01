

Başkan Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaldırılmasının, 21. Yüzyıl'ın en büyük ve tartışmalı olayı olduğunu yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, The Washington Post Gazetesi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, "Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. Yüzyıl'ın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül'den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş; dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır" dedi.

Erdoğan, Suudi yönetimini eleştirerek, "Yönetimim, bu konuda tam şeffaflık politikasını benimsemiştir. Kaşıkçı'yı katledip, cesedini parçalara ayıranlar,hizmet ediyordu. Bunun aksine inansaydık olayı ikili bir ihtilaf olarak değerlendirebilirdik" diye yazdı.Erdoğan'ın makalesi, bu görüntüyle ve " Türkiye , Khashoggi cinayet ine ışık tutmak için çabalarına devam edecek" başlığı ile verdi.Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayet emrinin Muhammed Bin Salman tarafından verildiği iddia ediliyor.



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