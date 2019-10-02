Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı: Vahşi cinayette yanıt arayan sorular
2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin bugün 1. yıl dönümü... Vahşi cinayetin üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili hala bazı sorular yanıt arıyor. İşte Kaşıkçı cinayetinin detaylar...
Geçen bir yılda hem Ankara, hem Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimine yönelik muhalif yazılarının yer aldığı Washington Post gazetesinin yazarları, hem de gazetecinin nişanlısı Hatice Cengiz, uluslararası soruşturma açılması ve Suudi yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları için kamuoyu oluşturmaya çalıştı.
Bu süreçte en önemli rolü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sayesinde cinayetin ses kayıtlarına sahip olan Ankara üstlendi.
MİT yetkilileri, ses kayıtlarını ABD'nin ve İngiltere'nin dış istihbarat servisleri CIA ve MI6'nınkiler de dahil olmak üzere, bazı Batı ülkelerinin istihbarat yetkililerine dinletti. MİT yetkilileri, cinayetin işlendiğinin ortaya çıkmasının ardından her gün elde ettikleri bilgileri Cumhurbaşkanlığı ile de paylaştılar.
Cumhurbaşkanlığı da, elindeki bilgileri uluslararası ve yerel basına sızdırarak konuyu gündemde tutma politikası izledi.