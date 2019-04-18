Büyük bir şaibe ile mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, din karşıtı tutumuyla bilinen sicili bozuk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapmaya davet etti.

"ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, ÇYDD'YE BAĞIŞ YAPIN" MESAJI

CHP'li İmamoğlu, başkanlığını tebrik etmek için hediye göndermek isteyen takipçilerine Twitter adresinden tavsiyede bulundu. Yaptığı Twitter paylaşımında "Tebrik çiçekleriniz bağış olsun. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz."ifadelerini kullanan İmamoğlu, takipçilerini PKK yandaşlarına burs verip başörtülü öğrencileri dışlaması gibi skandallarıyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapmaya davet etti.

DAHA ÖNCE DERNEKLERE YARDIM BİTTİ DEMİŞTİ!

4 Nisan 2019 tarihinde "Kişiye, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet işi bitti" açıklaması yapan İmamoğlu'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tercihiyle ortaya çıkan çelişkisi, asıl derdinin İslami cemaat ve vakıflarla olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun kast ettiği vatansever yerli ve milli dernek ile vakıflar...

İŞTE İMAMOĞLU'NUN ÇYDD'YE YARDIM ÇAĞRISI:

İSLAM DÜŞMANI DERNEĞİN SİCİLİ BOZUK

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) özellikle 28 Şubat döneminde İslam'a olan düşmanlığıyla aktif görev üstlenen bir sivil toplum kuruluşu. İslam'ın emirlerini "çağdışı" olarak gören ÇYDD, dinimizin her türlü kutsalını aşağılayıp, Müslümanları yobaz olarak nitelerken, 28 Şubat sürecinin en önemli vesayet odaklarından biriydi.

Çocukların namaz kılmasına karşı çıkan, imam hatip liselerine düşmanlık yapan dernek, "Türkiye'nin bölünmesine, ırkçılığa yönelmesine, binlerce yıl öncesinin Arap ve İran âdetlerinin gelmesine karşıyız. Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz." gibi skandal açıklamalarda bulunmuştu.

2009 yılında yaşamını yitiren Türkan Saylan'ın uzun yıllar başkanlığını yaptığı ÇYDD, başörtüsüne, namaza ve İslam'ın tüm kutsallarına karşı duruşuyla biliniyordu. Geçmişinde sürekli İslâm'a ve Müslümanlara hakaretlerde bulunan Saylan, 2006 yılında Milliyet gazetesine verdiği röportajda başörtülü öğrencilerin üniversitede okuyamayacağını iddia ederek şunları söylemişti:



"Yasal olarak kapanmış durumda türban olayı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve AİHM kararları var. Türbanlı öğrenci üniversitede okuyamaz. Son derece demokrat bir insanım ama yasalara uyulması gerektiğine inanıyorum, o anlamda jakobenim. Hoşgörüyle bakamıyorum, türban bir simge ve cumhuriyet değerlerini korumak zorundayız. İslâmi bir topluma dönüşmek istemiyorsak, laiklikten ödün vermemeliyiz."

İMAM HATİPLERE DE DİN DERSİNE DE KARŞILAR

ÇYDD'nin bir dönem başkanlığını yapan Aysel Çelikel, "Biz Atatürk Cumhuriyeti olarak ulus devlet kurduk. Bu ulus devlet demokratik, insan haklarına, hukuk devletine saygılı, laik ve sosyal bir devlet olacak. Bundan asla vazgeçmeyiz. ÇYDD 23 yıl önce kurulduğu zaman, bir mücadele verirsek imam hatiplerin önü kesilir, çizgiye gelir, işte devlete bağlanır ümitlerimiz vardı. Şu anda böyle bir ümit taşımıyoruz. İmam doktor, imam avukat, her türlü kadroları yetişti. Din Kültürü ve Ahlak öğretimi dersi mutlaka kaldırılmalı lazım" açıklaması yaparak imam hatip liselerine ve din derslerine de nefretini kusmuştu.