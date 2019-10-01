Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.10.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları 'nda ağırlamıştır.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR"
Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülke Fransa'dır ve Fransa Devlet Başkanı Macron'dur. Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.

"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"
Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri