Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR"

Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülke Fransa'dır ve Fransa Devlet Başkanı Macron'dur. Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.





"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"

Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" ifadelerini kullandı.