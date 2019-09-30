Veliaht Prens Selman'dan bir Kaşıkçı itirafı daha!

34 yaşındaki Prens Muhammed Selman katıldığı bir televizyon programında vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selman geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin söylediği 'Tüm sorumluluğu kabul ediyorum' sözlere açıklık getirdi.

Sorumluluğu kabul etmesi hakkında konuşan Suudi Prens, "Özellikle Suudi hükümetine çalışan kişiler tarafından işlenen suç nedeniyle Suudi Arabistan'ın bir lideri olarak tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

Kendisine Washington Post'ta eleştirel yazılar yazan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verip vermediği sorulan Selman 'Kesinlikle hayır. Katletme olayı bir hataydı' diye cevap verdi.

Selman ayrıca, "Bazıları Suudi hükümetinde çalışan 3 milyon kişinin ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor. Üç milyon kişinin günlük raporlarını Suudi hükümetinin liderine ya da ikinci en önemli kişisine göndermeleri imkansız" ifadelerini kullandı.