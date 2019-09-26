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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 12:55

Veliaht Selman'ın Kaşıkçı açıklamasına 'den tepki: "Erdemsizlik"

İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci iyle ilgili bir yıl sonra itirafta bulunan Selman'a 'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." ifadelerini kullandı.

Veliaht Selman'ın Kaşıkçı açıklamasına AK Parti'den tepki: Erdemsizlik

i Muhammed Bin Selman, iyle ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı, 'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı canlı yayın programında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Aktay, Selman'ın sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"
Amerikan televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" diye konuşmuştu.

Cinayetin kendisinin emri olmadan yapıldığını savunan Selman, "20 milyon insanımız var. 3 milyon çalışanımız var. Cinayetle ilgili benim sorumluluğum yok" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer var" yanıtını vermişti.

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