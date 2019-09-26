Veliaht Selman'ın Kaşıkçı açıklamasına AK Parti'den tepki: Erdemsizlik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı, AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı canlı yayın programında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Aktay, Selman'ın sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Amerikan televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" diye konuşmuştu.

Cinayetin kendisinin emri olmadan yapıldığını savunan Selman, "20 milyon insanımız var. 3 milyon çalışanımız var. Cinayetle ilgili benim sorumluluğum yok" ifadelerini kullanmıştı.



Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer var" yanıtını vermişti.