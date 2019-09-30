Mardin'de Derik ilçesine bağlı Atlı Köyü'nde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı Köyü'nde Ahmet Türk'e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T.'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda V.T.'nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU, AHMET TÜRK'E SAHİP ÇIKMIŞTI!

İçişleri Bakanlığı'nın teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyum atamasının ardından HDP'li Ahmet Türk ile görüşen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün incelemeleri yapmış, bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur seçime girebilir dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların önünde görüştüm. Nerede görüştüm? Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye başkanı vardır. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum gerçekten üzülüyorum memleketim adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum." ifadeleriyle desteğini belli etmişti.

Ahmet Türk'ün yeğeninin evinde çıkan mühimmat, İmamoğlu'nun 'kim terörist?' sorusunu cevaplar nitelikte oldu.