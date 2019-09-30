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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 19:04

Valilik açıkladı! cennetteki izinsiz yapılar yıkıldı

'nin Pamukkale ilçesinde, şifalı suyuyla tanınan 'ndeki hazine arazisinde izinsiz inşa edilen 15 kaçak yapı yıkıldı.

Valilik açıkladı! Hepsi yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, şifalı sularıyla 'nin önemli turizm noktalarından olan 'ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı.

Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar yıkıldı.

Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir" denildi.

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