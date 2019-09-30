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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 20:03

Son dakika: toplantısı sona erdi... İşte bildirisi...

Başkan Erdoğan başkanlığındaki () toplantısı sona erdi. 'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığındaki () toplantısı sona erdi.

'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü.

MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı

Toplantı sonunda açıklanan bildiride, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Detaylar Geliyor...

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