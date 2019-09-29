Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Yalova açıklarında deprem meydana geldi. 09:10 sularında gerçekleşen depremin 3.6 şiddetinde olduğu belirtildi. Marmara Denizi'nin doğusunda yaşanan deprem, yerin 10,6 kilometre altında meydana geldi.

ARTÇI SAYISI 300'Ü AŞTI

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.



AFAD DEPREMİ 3,3 OLARAK AÇIKLADI

AFAD verilerine göre Marmara'nın doğusunda 3,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.