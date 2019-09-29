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  • 29.09.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 09:41

Son dakika: 'da bir daha! Yine sallandı

Son dakika haberine göre 'da sabah saat 09.11'de 3,6 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem İstanbullulara büyük korku yaşattı.

İstanbul'da bir deprem daha! Yine sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Yalova açıklarında meydana geldi. 09:10 sularında gerçekleşen depremin 3.6 şiddetinde olduğu belirtildi. Marmara Denizi'nin doğusunda yaşanan deprem, yerin 10,6 kilometre altında meydana geldi.

ARTÇI SAYISI 300'Ü AŞTI
Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.

AFAD DEPREMİ 3,3 OLARAK AÇIKLADI
AFAD verilerine göre Marmara'nın doğusunda 3,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

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